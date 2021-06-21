Эрмитаж предложил Татарстану поучаствовать в создании Музея геральдики России

По его словам, в новом музее предлагается отвести отдельный зал, псвященный государственной символике Татарстана. Здесь планируют разместить памятники геральдического наследия республики от древнейших тамг через средневековую и имперскую геральдику до современных знаков.

«В 2022 году будет 300 лет с момента создания Герольдмейстерской конторы, которая была учреждена Петром I в 1722 году и упразднена в 1917 году. Плюс на будущий же год выпадает и 30-летие Геральдической службы России, которая таким образом была восстановлена через 75 лет - в 1992 году. И также на 2022 год приходятся ряд “геральдических“ дат Республики Татарстан: 30-летие Государственного герба Республики Татарстан (7 февраля), являющегося ровесником Конституции Республики Татарстан (30 ноября), и 20-летие Геральдического совета при Президенте Республики Татарстан (10 января)”, - пояснил инициативу создания музея Ильнур Миннуллин.

Собеседник агентства отметил, что Музей геральдики России в связи со всеми круглыми датами планировалось создать и открыть в Санкт-Петербурге 2022 году. В городе белых ночей уже идёт ремонт и реставрация здания под этот музей, однако, сроки реализации замысла, вероятно, будут сдвинуты.

Тем не менее Государственный Эрмитаж от задуманного не отказывается, и 17 июня во время Дней Эрмитажа в Казани прошло заседание Геральдического совета при Президенте Республики Татарстан с участием председателя Геральдического совета при Президенте Российской Федерации – государственного герольдмейстера Российской Федерации, заместителя директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгия Вилинбахова.

Музей геральдики Государственного Эрмитажа будет рассказывать о языке знаков и социальной функции, которую они выполняли в определенное время и в определенном регионе. Георгий Вилинбахов призвал подключиться к научной работе по созданию музея Геральдический совет при Президенте Республики Татарстан, в частности для создания отдельного зала по государственной символике Татарстана, в котором могут быть представлены памятники геральдического наследия от древнейших тамг через средневековую и имперскую геральдику до современных знаков.

Геральдика ассоциируется с прошлым, констатировал в своем выступлении Вилинбахов, но в XXI веке нужны новые подходы к этой области и ее новое определение, прежде всего как языка знаков. Он отметил, что геральдика - это средства коммуникации, сохранения и передачи информации, ведь появление и развитие геральдических знаков тесно взаимосвязано с появлением и развитием человеческой цивилизации, необходимостью идентификации «свой-чужой».

«В XXI веке чрезвычайно возрастает значение геральдических знаков как идентификации индивидуумов тех или иных социальных групп. Знание геральдических знаков, умение их прочитывать важно для национальной безопасности», - акцентировал государственный герольдмейстер Российской Федерации.

Татарстан готов участвовать в создании Музея геральдики в части экспертной и научной работы, заверил со своей стороны заместитель председателя Геральдического совета при Президенте РТ, директор Института истории имени Марджани Радик Салихов.

В связи с юбилейными геральдическими датами Татарстана он предложил провести в 2022 году совместное открытое заседание Геральдического совета при Президенте РФ и Геральдического совета при Президенте РТ. А также организовать выставку в музее-заповеднике «Казанский Кремль», посвященную геральдическим символам Татарстана. Также ученый предложил издать популярную литературу, в том числе детскую, о государственной символике России и Татарстана.

В заседании Геральдического совета при Президенте Республики Татарстан в Казанском Кремле также приняли участие начальник Управления по реализации национальной политики Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Данил Мустафин, представители Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, Института истории имени Марджани, музея-заповедника «Казанский Кремль».

Фото: Институт истории имени Марджани