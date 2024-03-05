Ерлан Кошанов: Татарстан и Казахстан имеют большой потенциал для промышленной кооперации

У Татарстана и Казахстана есть большой потенциал для экономического сотрудничества и промышленной кооперации. Об этом заявил председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов на встрече с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным в Казани.

«Экономика Татарстана сегодня развивается очень высокими темпами. Для нас большой интерес представляет опыт Татарстана в сфере высоких технологий и IТ-отрасли. Есть большие резервы и наработки. И наши Правительства тесно работают. Мы заинтересованы в совместных проектах», — отметил парламентарий.

Кошанов также рассказал о встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. «У нас состоялся полезный и содержательный разговор. Мы наметили большие планы для двустороннего сотрудничества», — заметил он.

Председатель Мажилиса сообщил, что пригласил Раиса РТ посетить Казахстан для участия в открытии Всемирных Игр кочевников, которые пройдут в сентябре. «Обещал приехать. И сказал, что татарстанские спортсмены примут участие в этих соревнованиях», — подчеркнул он.

По словам Кошанова, в Казахстане хорошо знают Минниханова, поскольку он там часто бывает. «Многие проекты продвигаются благодаря авторитету Раиса Татарстана в Казахстане. Его все знают — акимы, министры. Очень интересный человек», — констатировал он.

Парламентарий добавил, что татары, проживающие в Казахстане, принимают активное участие в общественно-политической жизни государства. «Это наши братья. Думаю, надо беречь и развивать наши исторические культурные связи», — заключил он.