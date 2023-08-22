Ерлан Искаков: Мостом для дружбы Татарстана и Казахстана является татарская диаспора

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Близость татарского и казахского народов по религии, языку, духу укрепляет сотрудничество между Татарстаном и Казахстаном. Об этом в интервью корреспонденту «Татар-информа» заявил Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков.

«Исторически сложилось, что мы всегда были вместе. Надо также обратить внимание, что мостом нашей дружбы является татарская диаспора — 240 тысяч в Казахстане. Много мечетей в Семипалатинске (ныне Семее — прим. Т-и) были построены татарскими купцами, в Казахстане родился [Назиб] Жиганов, на этой земле прошла творческая юность [Габдуллы] Тукая. Две культуры очень близки! 82% слов понятны обоим народам. Это ли не научное подтверждение?» — уверен посол.

Дипломат отметил, что одним из ключевых составляющих сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном является культурно-гуманитарная сфера.

«В прошлом году мы активно провели Дни культуры Казахстана в России в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между государствами. Приехал Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы, были проведены Дни казахского кино, организованы выставки картин казахских художников. „Вишенкой на торте“ стала презентация книги Мухтара Ауэзова на татарском языке. Для нас было важно услышать оценку Минтимера Шаймиева. Он посмотрел, почитал, оценил аутентичный перевод с казахского языка», — рассказал Генконсул.

По его словам, Правительство Татарстана в свое время благосклонно отнеслось к идее создания Генерального консульства Казахстана и выделило здание в центре Казани.

Генконсульство Казахстана было открыто в Казани в 2012 году. Консульский округ включает 12 регионов Приволжского федерального округа. С 2021 года Генеральным консулом является Ерлан Искаков, ранее занимавший должность руководителя аппарата Министерства иностранных дел Республики Казахстан.