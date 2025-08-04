Эрик Холматов и группа Qascad: «Джаз — для умных, стильных и ищущих»

Уже скоро XIX сезон фестиваля «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер» подойдет к концу. За два месяца в сердце Казани выступили представители самых разных джазовых течений, одни из них — группа Qascad. Как студенты стали джаз-бэндом, стоит ли ждать их треки на стримингах и почему Ламар, в интервью «Татар-информу» рассказал лидер группы Эрик Холматов.





«Джаз — это всегда про самовыражение»

— Здравствуйте, Эрик. Первым я бы хотел задать традиционный вопрос: были ли вы в Казани раньше?

— Да, конечно, был. Я здесь окончил первый класс. Я здесь жил с 5 до 7 лет. Я пошел в первый класс в 6 лет, учил татарский язык. Научился считать до двадцати, но дальше как-то не пошло. Потом я переехал в Екатеринбург.

— Вы выступали здесь?

— Да, выступал. В прошлом-позапрошлом году. Это был фестиваль Ольги Скепнер, но он был не в Кремле.

— Как вам казанская публика? Многие музыканты отмечают ее искушенность.

— Сегодня увидим. В прошлый раз, когда мы здесь выступали, я их не особо видел — не было света. Но по реакции вроде было все классно: радушные люди, чудесный и чистый город.

— Когда я шел сюда, услышал ваш саундчек. Не самая привычная музыка для фестиваля джаза.

— Да, дело в том, что джаз — это очень обширный жанр. Сейчас есть очень много поджанров в слиянии с другими жанрами: хип-хоп, нео-соул, фьюжн, рок и так далее. Это все довольно прикольно звучит в джазе.

— Как бы вы описали жанр, в котором выступает группа Qascad?

— Мы играем музыку, которую можно послушать в Spotify, джаз и его современное прочтение, современный вайб. Я использую, например, вокальный процессор, заполняю паузы, делаю музыку атмосферной. Наверное, это просто современный джаз.

— Джаз сегодня — это про автора или про слушателя?

— Это самовыражение в первую очередь.

— А как же слушатель?

— Джаз — это всегда про самовыражение. Зрители и слушатели приходят за эмоциями, они хотят почувствовать себя частью чего-то очень аутентичного, непривычного для обычной музыки. Джаз — это круто в любом случае. Джаз — для умных, для стильных, для ищущих.

— Это не делает его «элитарным» жанром?

— Нет, не делает. Мы можем посмотреть это по цифрам в стримингах. Это довольно непопулярный жанр, но у него есть преданная фан-база.

«Джаз-клубы — это храмы, мы ходим в них, чтобы джемить»

— Вы выступаете как сольный артист. Что для вас важнее — группа или самореализация?

— Для меня важно просто быть полезным: группе, большим артистам, с которыми я работаю, — важно просто быть везде полезным. Если я себя чувствую нужным, значит, я делаю всё правильно.

— Похожий ответ мне дал религиозный деятель.

— Это служение, и мы занимаемся службой. Надо служить людям, это круто.

— Как вы пришли к вашему стилю? Чем вдохновлялись?

— Я просто вдохновлялся музыкой, которую слушаю, которая у меня хорошо получается. В моем плейлисте играет много всего. В основном это какой-то олдовый джаз и хип-хоп. Это новая волна искренних рэперов: Мак Миллер, Кендрик Ламар и так далее.

— Почему Ламар?

— Это бог в рэпе, тут всё понятно. Плюс у него есть альбом «To Pimp a Butterfly» — его третий студийный альбом, который полностью сделали и спродюсировали джазовые музыканты: Роберт Гласпер, Террас Мартин и другие. С некоторыми из них я знаком, например с Камаси Вашингтоном.

— Ваше сольное творчество началось до появления Qascad?

— Все шло параллельно.

— Как собралась ваша группа?

— Мы все выпускники джазового колледжа Гнесинки (Музыкальное училище эстрадного и джазового искусства Российской академии музыки имени Гнесиных, — прим. Т-и), и мы все просто друзья-студенты. Собрались и решили выступать в московском Джаз-клубе Алексея Козлова. Просто собрались и начали играть то, что нам хочется.

— Когда вы только собрались, у вас уже было представление, что делать дальше, или это был просто выплеск энергии?

— Мы просто развлекаемся. Развлекаемся до сих пор, получаем удовольствие от того, что делаем. Классно, что нас зовут куда-то.

— Тяжело ли джаз-бэнду сегодня существовать? С какими трудностями сталкиваетесь?

— Ни с какими вообще, всё супер. Нам приходит запрос — мы на него отвечаем.

— Легко ли найти свою аудиторию?

— Абсолютно. Главное — найти место, где можно выступать, собирать своих единомышленников, свою аудиторию, своих зрителей, слушателей и играть для них. Это самое важное — инфраструктура, и сегодня она есть. Почти в каждом городе есть джаз-клубы. Они как храмы, а мы все верим в свою религию и ходим в эти храмы, чтобы джемить (англ. jam — совместная импровизация, — прим. Т-и), «молиться».

«Нас нет на стримингах, но нас зовут выступать — в этом наш феномен»

— Что вы можете порекомендовать людям, которые впервые вас услышали? Вот группа Qascad — что это такое?

— Нет пока музыки на стримингах. Она скоро появится, но я рекомендую просто послушать какую-то новую волну вот этих музыкантов типа Андерсона Пака, Thundercat, Роберта Гласпера, X-Perience и так далее. Это новая волна джаза.

— Кстати, почему Qascad нет на стримингах?

— Это наш феномен, на самом деле. У нас ничего на стримингах нет, но нас зовут выступать, потому что мы удивляем перформансами. Скоро всё будет, в этом году.

— Какие у вас дальнейшие планы — новые альбомы или проекты?

— Альбомы. Да, мы записываем музыку и скоро будем все это выпускать — и сольно, и с группой. Будет еще парочка проектов с большими артистами, пока не буду говорить с кем. Скоро всё будет, будет много музыки.

— Спасибо за интервью. Желаю вам успехов!

— Спасибо большое!

Фото: © пресс-служба фестиваля