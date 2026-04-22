Эрик Праздников: Разработки Иннополиса можно использовать в работе врачей

Иннополис сегодня посетил председатель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, вице-президент Общества врачей России, заслуженный врач-хирург, онколог Эрик Праздников. Он ознакомился с работой технопарка имени А. С. Попова, Университета Иннополис и медицинского центра.

«Я увидел город будущего России – Иннополис, который является драйвером инновационного развития экономики, образования и науки. Модель, о которой говорит Президент РФ Владимир Путин, воочию воплощена здесь. Я благодарен за то, что руководство республики в лице Раиса РТ Рустама Минниханова еще 11 лет назад задалось этим вопросом и выступило с предложением о создании такого города инноваций», – заявил гость журналистам после посещения объектов.

Праздников отметил, что в городе применяются практикоориентированные и научно обоснованные технологии. «Нравится, как выстроена система образования. Я увидел очень эффективную модель вуза, который занимается IT-технологиями. Применяются новые подходы к подбору студентов, выбору педагогов, к самим технологиям, научным разработкам», – подчеркнул он.

Сейчас в Университете Иннополис обучаются более 1,8 тыс. студентов из 32 стран и 64 аспиранта, работают 113 научно-педагогических сотрудников с опытом в IT. Студенты создали уже 60 стартапов.

«Необходимо распространить опыт Иннополиса на другие сферы. Например, создать специализированного ИИ-агента для врачебной деятельности. Данные о препаратах, вариантах лечения могут быть в полной мере использованы врачом при наличии такого помощника в виде специализированного ИИ-гаджета. Университет Иннополис имеет достаточно большой потенциал по информационным технологиям, который можно использовать в работе врачей», – убежден председатель политической партии.

Он также заметил, что в целом по России наблюдается дефицит медицинских специалистов. Как решается эта проблема в Иннополисе, Праздникову рассказали во время его посещения медицинского центра – филиала городской больницы №7 Казани. В частности, медучреждение привлекает специалистов со всей России. Им предоставляется жилье без арендной платы. Кроме того, в городе хорошо развита социальная инфраструктура – есть школы и детские сады, что важно для молодых семей.

Праздников в свою очередь предложил создать национальный реестр медицинских организаций. «В него войдут все медицинские учреждения на основании электронного паспорта. Мы будем знать, сколько врачей, медсестер, коек, оборудования имеется в конкретной организации. Одновременно будем знать, в какой больнице есть кадровый дефицит. В результате получим цифровую карту состояния российского здравоохранения и будем знать потребность в специалистах в конкретном медицинском учреждении», – пояснил он.

Исходя из этого, по словам Праздникова, можно будет планировать прием студентов в медицинские вузы, проводить целевую подготовку специалистов на конкретной территории, для определенной медицинской организации.

«Мы также должны предпринять усилия, чтобы повысить престиж профессии врача, медицинского работника. Сегодня у нас не так много желающих стать врачами, медицинскими сестрами, санитарами и так далее. Надо менять ситуацию», – сказал председатель партии.

Для этого Российская партия пенсионеров за социальную справедливость создаст на своем сайте «Мемориал медиков», отдавших жизнь в борьбе с Covid-19. «За основу возьмем список, который сейчас есть. Будет запущен чат-бот. Если у кого-то есть информация о медицинском работнике, который не попал в общий список, это можно будет сделать с помощью бота. Мы создадим галерею памяти и благодарности медикам за спасенные жизни. Пусть это будет небольшой, но всё же вклад в повышение престижа профессии врача», – заключил он.

