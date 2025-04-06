news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 6 апреля 2025 08:31

Эрик О'Делл: «Я уже довольно возрастной игрок, не сильно переживал об отсутствии голов»

Читайте нас в
Телеграм
Эрик О'Делл: «Я уже довольно возрастной игрок, не сильно переживал об отсутствии голов»
Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Автор дубля в ворота «Автомомбилиста» (5:1), нападающий «Ак Барса» Эрик О’Делл рассказал о своих эмоциях от первых заброшенных шайб в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Он рассказал, что не сильно переживал из-за низкой результативности.

«Конечно, было трудно. Мне очень хотелось забить и помочь команде выиграть. Я всегда старался отдаваться полностью, играть жёстко, выполнять любую роль в команде, пытаться завершать, выигрывать вбрасывания. Я уже довольно возрастной игрок, не сильно переживал об этом, старался работать на полную. Можно сказать, что сегодня был счастливый день для меня, реализовал моменты, которые не получалось забить в прошлых матчах. Сегодня мы выиграли, я этому рад», – заявил О’Делл на послематчевой пресс-конференции.

Решающий матч серии пройдет в Екатеринбурге завтра, 7 апреля. Начало встречи на «УГМК-Арене» в 17:00 по московскому времени.

#ХК Ак барс #Эрик О’Делл #хк автомобилист #кубок гагарина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Был уничтожен на месте»: Кадыров рассказал, как отомстил убийце своего отца

«Был уничтожен на месте»: Кадыров рассказал, как отомстил убийце своего отца

5 апреля 2025
Ипотека без первоначального взноса: как купить жилье без накоплений в Татарстане

Ипотека без первоначального взноса: как купить жилье без накоплений в Татарстане

5 апреля 2025