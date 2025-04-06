Эрик О'Делл: «Я уже довольно возрастной игрок, не сильно переживал об отсутствии голов»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Автор дубля в ворота «Автомомбилиста» (5:1), нападающий «Ак Барса» Эрик О’Делл рассказал о своих эмоциях от первых заброшенных шайб в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Он рассказал, что не сильно переживал из-за низкой результативности.

«Конечно, было трудно. Мне очень хотелось забить и помочь команде выиграть. Я всегда старался отдаваться полностью, играть жёстко, выполнять любую роль в команде, пытаться завершать, выигрывать вбрасывания. Я уже довольно возрастной игрок, не сильно переживал об этом, старался работать на полную. Можно сказать, что сегодня был счастливый день для меня, реализовал моменты, которые не получалось забить в прошлых матчах. Сегодня мы выиграли, я этому рад», – заявил О’Делл на послематчевой пресс-конференции.

Решающий матч серии пройдет в Екатеринбурге завтра, 7 апреля. Начало встречи на «УГМК-Арене» в 17:00 по московскому времени.