Эрик О’Делл считает, что Артем Галимов сможет играть в НХЛ

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Эрик О’Делл прокомментировал игру своего партнера по команде Артема Галимова.

По его словам, Артем – один из топ-игроков, и он проводит невероятный сезон.

«Вижу ли я его в «Анахайме» в следующем сезоне? Конечно, причем в звене с Гетцлафом и Перри (улыбается). Если серьезно, то, думаю, он заиграет там. Он сейчас в полном порядке, пусть продолжает», – передает слова О’Делла Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне на счету Галимова 35 шайб и 24 ассиста в 95 матчах КХЛ.

В данный момент «Ак Барс» идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Анвара Гатиятулина встретится с «Витязем». Игра состоится 15 марта в 17:00 по мск.