Эрик О’Делл поделился ожиданиями от своего первого матча за «Ак Барс»

Фото: ak-bars.ru

Новичок «Ак Барса» Эрик О’Делл поделился ожиданиями от своего дебютного матча в составе казанской команды. Канадец отметил, что полностью восстановился от своего повреждение, и готов сегодня сыграть в домашней игре с «Сибирью».

«Я полностью готов, хорошо чувствую себя на льду, очень рад снова быть с командой на тренировках и в раздевалке. С нетерпением жду матча перед домашними трибунами «Ак Барса».

Уже потренировался со звеном, мне понравилось. Наверное, поначалу будет не так просто общаться на льду, но через пару смен всё должно быть хорошо».

Также Эрика попросили дать оценку сегодняшнему сопернику. Нападающий отметил, что «Сибирь» будет сверхзаряжена, поскольку борется за восьмую строчку в Восточной конференции, дающую право участвовать в плей-офф.

«Очень работящая команда, они стараются в каждом матче. Сейчас им нужны очки, чтобы подняться в таблице, так что матч будет довольно трудным. Мы понимаем, чего ожидать от них, и сами должны показать свою лучшую игру», – отметил форвард.

Матч между «Ак Барсом» и «Сибирью» состоится сегодня в 19:30 по московскому времени, на льду «Татнефть Арены».