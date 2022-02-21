Эрик Фер раскрыл причины своей результативности в последних контрольных матчах «Ак Барса»

Форвард «Ак Барса» прокомментировал свою результативность в последних товарищеских матчах за казанский клуб. Накануне он забросил свою третью шайбы в контрольных поединках.

«Я намного лучше чувствую себя на льду, когда играю в центре. Это 3 или 4 матч, который я провожу в центре, и там мне намного комфортнее. Я могу больше участвовать в игре, больше кататься, это одна из причин, почему я смог забить в последних играх», - заявил Фер на пресс-конференции после матча с «Сибирью».

Несмотря на шайбу канадца, «Ак Барс» уступил (2:3) новосибирскому клубу. «Не лучшая наша игра, но из неё можно сделать много выводов. Полезно провести такой матч перед плей-офф, можно исправить какие-то вещи до начала настоящих игр», - отметил Фер.

24 и 25 февраля «Ак Барс» проведет заключительные контрольные матчи перед стартом плей-офф КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика». Обе игры начнутся в 18:00 по московскому времени.

Команда Квартальнова в первом раунде плей-офф сыграет с омским «Авангардом». Серия до четырех побед стартует в Казани 2 и 4 марта. Начало игр в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина омский «Авангард» в семи матчах обыграл казанцев в финальной серии Восточной конференции, а позже выиграл главный трофей победив ЦСКА.