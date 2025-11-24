Эрик Бейшембиев: «Мы надеемся, что выборы в Жогорку Кенеш пройдут на высоком уровне»

Уже на этой неделе состоится важное событие политической жизни Кыргызстана: 30 ноября пройдут досрочные выборы в парламент республики – Жогорку Кенеш. Голосование для граждан Кыргызстана будет организовано в том числе и на территории Татарстана. Как наша республика поможет им реализовать их конституционное право – в материале «Татар-информа».





Жогорку Кенеш – высший однопалатный орган законодательной власти Кыргызской Республики, состоящий из 90 депутатов

Фото: kenesh.kg

Досрочные выборы

Жогорку Кенеш (с кирг. – «Верховный Совет», – прим. Т-и) – высший однопалатный орган законодательной власти Кыргызской Республики, состоящий из 90 депутатов. Прежде они избирались по партийным спискам, но на этих выборах порядок формирования парламента изменился на мажоритарный: вся республика поделена на 30 избирательных округов, примерно совпадающих с границами районов КР, в каждом из которых будут выбраны по три депутата. На один округ приходится от 122 до 140 тысяч избирателей.

Эти выборы должны были состояться через год, в ноябре 2026 года. Но уже в январе 2027-го должны пройти выборы президента Кыргызстана, поэтому, чтобы избежать повышенной нагрузки на избирательную систему и бюджет, парламентские выборы перенесли на год раньше. Два месяца назад депутаты Жогорку Кенеш текущего созыва проголосовали за самороспуск.

Основную информацию о грядущих выборах Генеральный консул Кыргызстана в Казани Эрик Бейшембиев сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе». Мы решили подробнее расспросить его о кандидатах в депутаты, поддержке Татарстана в организации выборов и особенностях избирательной кампании этого года.

Эрик Бейшембиев: «Новшество заключается в том, что если раньше можно было проходить в парламент по партийным спискам, то сейчас будут избирать самовыдвиженцев» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Парламент без партий

«Новшество заключается в том, что если раньше можно было проходить [в парламент] по партийным спискам, то сейчас будут избирать самовыдвиженцев», – рассказал «Татар-информу» Эрик Бейшембиев.

Те, кто выдвигается на выборы в Жогорку Кенеш, могут быть кем угодно, то есть партии (как организации) уже практически не участвуют в выборах, как было раньше, пояснил генконсул. Все кандидаты распределяются по избирательным участкам по месту жительства, поэтому поддержать их смогут граждане, которые проживают и обязательно зарегистрированы в данном округе.

«И в любом случае граждане будут избирать только одного кандидата. Из 20-30 кандидатов избиратель может отдать голос только одному из них, он не может голосовать сразу за троих», – добавил Бейшембиев.

Члены партий при этом могут участвовать в выборах, но только по одному на округ. И, как показывают опубликованные списки кандидатов, выдвиженцев от партий в них практически нет, отметил Генеральный консул. Всего ЦИК Кыргызстана зарегистрировал 467 кандидатов.

Все кандидаты распределяются по избирательным участкам по месту жительства Фото: © Игорь Егоров / РИА Новости

Весь многонациональный Кыргызстан в Жогорку Кенеш

«Обычно в любом парламенте есть достаточно известные люди, даже из числа тех, кто уже был депутатом. Наверное, такая практика существует во всем мире. Большинство из них баллотируются заново, и, естественно, они составляют большую часть списка кандидатов. Но есть среди них и артисты, люди искусства, журналисты», – рассказал Эрик Айдарканович.

В то же время народ, по его словам, заинтересован в том, чтобы депутатами были грамотные люди, профессионалы, ведь в парламенте им предстоит не только представлять свой округ, но и заниматься законотворчеством.

Выдвинуться в качестве кандидата в депутаты ЖК могут граждане Кыргызстана в возрасте старше 25 лет, проживающие на территории республики как минимум пять лет и владеющие государственным языком КР. Руководство Кыргызстана, по словам зампредседателя Кабинета министров Эдиля Байсалова, надеется, что в следующем созыве парламента будет представлен весь многонациональный народ республики.

Эдиль Байсалов отметил, что руководство Кыргызстана надеется, что в следующем созыве парламента будет представлен весь многонациональный народ республики Фото: kenesh.kg

Все голоса на избирательных участках будут считывать специальные устройства. Избиратель предъявляет паспорт с действующей пропиской в КР, устройство идентифицирует его по базе данных и на месте распечатает бюллетень, перечень кандидатов в котором соответствует месту прописки избирателя.

Еще одно новшество в том, что если избранный депутат решит сложить полномочия и выйти из состава Жогорку Кенеш, его место займет следующий кандидат из списка с наибольшим количеством голосов. «Новые выборы в этом случае не проводятся, поскольку это очень затратное дело», – пояснил Бейшембиев.

Беспрецедентная поддержка Татарстана

«Самое главное, чтобы наши граждане могли использовать свое право. Государство предоставило такую возможность, и кыргызстанцы могут исполнить свой гражданский долг. Мы ни за кого не агитируем, а призываем наших граждан воспользоваться своим правом, потому что Жогорку Кенеш – одна из ветвей власти», – заявил «Татар-информу» генконсул.

«Международные» выборы Кыргызстан организует не в первый раз – так уже проводились референдумы, выборы президента и те же выборы в парламент. Всего за пределами КР создано 100 избирательных участков, из которых 40 находятся в России. В Татарстане граждане Кыргызстана смогут проголосовать в офисе Генерального консульства РК (Казань, ул. Спартаковская, 6) и в Доме дружбы народов «Родник» (Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, 5) с 8:00 до 20:00.

В Татарстане граждане Кыргызстана смогут проголосовать в офисе Генерального консульства РК и в Доме дружбы народов «Родник» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы видим беспрецедентную поддержку кыргызстанцев со стороны всех госорганов Татарстана: Министерства транспорта [и дорожного хозяйства] – наши граждане работают водителями такси, общественного транспорта; Министерства образования [и науки] – наши граждане учатся в вузах; Министерства строительства[, архитектуры и ЖКХ] – наши граждане работают на строительных объектах. Это касается всех министерств, всех отраслей», – рассказал Эрик Бейшембиев.

Ассамблея народов Татарстана предоставила помещение в Доме дружбы народов в Набережных Челнах. Помимо этого, консульство тесно взаимодействует с Центризбиркомом Татарстана. Так, ЦИК РТ предоставит все необходимое оборудование, а правоохранительные органы обеспечат безопасность на избирательных участках.

«Хотелось бы поблагодарить Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова и в его лице все Правительство РТ и выразить огромную признательность за всевозможную поддержку нашего Генерального консульства и граждан Кыргызстана в деле проведения предвыборной работы и самих выборов в Жогорку Кенеш. Мы надеемся, что выборы пройдут на высоком уровне», – отметил генконсул в завершение беседы.

Бермет Жанышбаева: «Мы не знаем, как будет, кто победит, но мы из Кыргызстана и мы ответственны за будущее нашей страны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы должны голосовать»

Чтобы узнать о выборах в Жогорку Кенеш со стороны избирателей, мы поговорили с супругами Жанышбаевыми – гражданами Кыргызстана, уже два года проживающими в Казани вместе с двумя детьми. Для Жанышбаевых это будет первый опыт голосования за границей.

«Татарстан – наша братская республика. У нас хорошо развиваются экономические взаимоотношения», – отметил глава семьи Саламат.

Его супруга Бермет приписана к избирательному округу №26. Среди кандидатов в этом округе – бывшие депутаты Жогорку Кенеш, сотрудники правоохранительных органов, предприниматели и международники.

Со своим выбором Бермет Жанышбаева уже почти определилась. Ей важно, чтобы избранные депутаты имели опыт работы в политической сфере.

«Мы не знаем, как будет, кто победит, но мы из Кыргызстана и мы ответственны за будущее нашей страны. Уверена, что выборы пройдут честно. Мы должны голосовать», – считает она.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»