Эрик Бейшембиев: Идея авиарейсов в Ош и на Иссык-Куль из Казани витает в воздухе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Идея организации новых авиарейсов из Казани в город Ош и на озеро Иссык-Куль давно обсуждается, и она может воплотиться в реальность при заинтересованности туроператоров. Таким мнением с «Татар-информом» поделился Генеральный консул Кыргызской Республики в Казани Эрик Бейшембиев.

«Во всех этих городах уже построены современные аэропорты. Для создания рейсов в Ош и Иссык-Куль из Казани нам необходимо поработать с туроператорами. Думаю, сделаем для них бизнес-тур весной. Заинтересованность есть с обеих сторон. Чтобы и наши туристы могли посещать Татарстан, и граждане РТ могли приехать напрямую к нашим турцентрам. Эта идея витает давно, нам нужно перевести ее в практическую плоскость», – заметил собеседник агентства.

Он указал и на необходимость увеличить количество рейсов по уже существующему направлению Казань – Бишкек ввиду его востребованности.

Кроме того, Кыргызстан может стать своеобразным перевалочным пунктом для путешественников из Татарстана, направляющихся в Китай – с учетом безвизового режима между РФ и КНР. Из Бишкека организованы несколько рейсов в китайские города, в которые нельзя попасть напрямую из Казани, добавил Бейшембиев.