Ереван 4-5 мая станет центром мировой дипломатии – в столице Армении пройдет восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) с участием высокопоставленных представителей 50 стран, сообщает «Ъ». Мероприятие плавно перетечет в первый в истории саммит Армения – ЕС.

Согласно сообщению, для премьер-министра Армении Никола Пашиняна эти мероприятия крайне важны с имиджевой точки зрения, особенно с учетом приближения парламентских выборов 7 июня. Армянская оппозиция тем временем попыталась донести до европейских политиков, что проведение столь крупных событий в условиях, когда «режим Никола Пашиняна» посредством недопустимых методов «укрепляет свою власть», «чревато опасным политическим сигналом».

На саммит ЕПС (межгосударственная площадка создана в 2022 году по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона) приглашены делегации из 50 стран, включая глав государств и правительств 27 членов Евросоюза и двух десятков государств-партнеров. Макрон приедет с государственным визитом, в ходе которого будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Арменией и Францией. Ожидается также участие главы киевского режима Владимира Зеленского.

Саммит ЕПС пройдет под девизом «Строим будущее: единство и стабильность в Европе». Пашинян заявил, что участники обсудят важнейшие темы – от гибридных угроз и устойчивости демократических институтов до вопросов связности и энергетики. Все это призвано служить формированию более устойчивого, безопасного и единого европейского пространства.