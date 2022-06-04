Еремин: «В финале Единой Лиги буду болеть за ЦСКА, но мое сердце остается с УНИКСом»

Помощник президента УНИКСа по развитию молодежи Станислав Еремин поделился ожиданиями от предстоящей седьмой встречи финала Единой Лиги между ЦСКА и «Зенитом». По словам функционера казанского клуба, в решающем поединке сложно назвать фаворита.

«Сейчас очень сложно назвать фаворита. Теоретически, мне кажется, у «Зенита» сейчас лучше настроение, они обладают большим запасом прочности, команда на подъеме. Армейцам после таких двух поражений необходимо найти стимулы, чтобы отыграться. При этом ресурс, который сейчас есть у клуба, очень ограничен. И любые травмы, пятые фолы таких баскетболистов, как Милутинов и Швед, могут кардинально повлиять на результат матча. Так что в теории у «Зенита» повыше шансы на победу, но я знаю, что ЦСКА – это та команда, которая сражается до последнего», – цитирует Еремина Metaratings.

Кроме того, помощник президента УНИКСа заявил, что несмотря на то, что в финале будет болеть за ЦСКА, сердце останется с казанским клубом.

«При этом сейчас жестко рассуждать о провале и одного клуба, и другого в случае поражения. Все же в решающем матче буду болеть за ЦСКА. «Зенит» играет здорово, мне очень нравится работа Паскуаля, но все-таки я «армеец», хотя мое сердце сегодня с УНИКСом», — подчеркнул Еремин.

Напомним, завтра, 5 июня состоится седьмой матч финальной серии (3-3) между московским ЦСКА и питерским «Зенитом».

Ранее бронзовые медали завоевал казанский УНИКС, обыгравший в серии до трех побед «Локомотив-Кубань» из Краснодара.