Эрдоган заявил Путину, что Турция не согласна с признанием ДНР и ЛНР

Турция не признает решение России, касающееся суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в телефонном разговоре с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, предпринятые Москвой шаги противоречат суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Он подчеркнул, что это принципиальная позиция, а результатов необходимо добиваться на основании Минских соглашений», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент Турции подчеркнул, что обострение ситуации, в особенности военный конфликт, никому не принесет пользы, поэтому Анкара выступает за продолжение переговоров и готова оказать всю необходимую помощь для снятия напряженности. В том числе он заметил, что ожидает визита Владимира Путина в Турцию «в самое ближайшее время».

21 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать их независимость, подчеркнув, что Украина пошла на силовое решение конфликта.

В понедельник Президент РФ провел заседание Совбеза, на котором прошло обсуждение ситуации по Украине. Вечером глава государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры с их главами о дружбе, сотрудничестве и взаимопонимании.