Эрдоган заявил об отсутствии у Совбеза ООН права решать судьбу человечества

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за снижение роли стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН в международной политике. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

«Судьба человечества не должна отдаваться на откуп горстке стран, выигравших Вторую мировую войну», — заявил турецкий лидер во время визита в Анголу, выступая в парламенте этого африканского государства.

Эрдоган упомянул «радикальные преобразования» дипломатии, торговли и международных отношений. В таких условиях, уверен он, «немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней».

Кроме того, Президент Турции подчеркнул, что «мир больше пяти», имея в виду обладающих правом вето постоянных членов Совбеза ООН — Россию, США, Великобританию, Францию и Китай.

Как отмечает РИА Новости, ранее Эрдоган рассказал о наличии дорожной карты, призванной «загнать в угол» постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других участников Организации Объединенных Наций.