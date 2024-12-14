Эрдоган заявил о желании сделать сирийские города провинциями Турции

Сирийские города Идлиб, Ракка, Алеппо и Дамаск могут стать провинциями Турции. Об этом заявил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган на партийном конгрессе, проходившем в Сакарье.

«Города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, станут нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа!» — говорится в отрывке из его выступления, опубликованном в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Турецкий лидер напомнил, что эти города были отделены от Османской империи (предшественницы Турции) по итогам Первой мировой войны.

Президент Сирии Башар Асад был свергнут вооруженной оппозицией после продолжительной гражданской войны, длившейся с 2011 года. Наступление повстанцев в провинции Идлиб началось 27 ноября, 30 ноября они взяли второй по величине сирийский город Алеппо, а в ночь на воскресенье, 8 декабря, заняли столицу страны Дамаск.

Асад занимал президентский пост с 2000 года, до этого сирийским лидером с 1971 года был его отец — Хафез Асад. Вечером воскресенья экс-президент Сирии вместе с семьей прибыл в Москву. Решение о предоставлении ему убежища принял лично Президент РФ Владимир Путин.

Как полагают эксперты, отказ от налаживания связей с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который мог сгладить отношения с Дамаском, стал фатальным для Башара Асада. В обмен турецкий лидер рассчитывал на усилия со стороны коллеги по сдерживанию курдских сил и на возвращение части сирийских беженцев на территорию республики.