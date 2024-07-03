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Эрдоган заявил, что ждет Путина в Турции в ближайшее время
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского Президента Владимира Путина посетить их республику. Российского лидера ждут с визитом в ближайшее время.
«Я, конечно, рассчитываю принять вас в своей стране как можно скорее», — цитирует Эрдогана ТАСС. Напомним, лидеры встретились на саммите ШОС в Астане.
Также Эрдоган добавил, что Турции важно обслужить около 7 млн туристов из России.
«Наш искренний подход в этом вопросе сохраняется. Мы продолжим действовать в том же духе, пока российские туристы довольны Турцией», — резюмировал он.
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