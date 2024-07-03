Эрдоган заявил, что ждет Путина в Турции в ближайшее время

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского Президента Владимира Путина посетить их республику. Российского лидера ждут с визитом в ближайшее время.

«Я, конечно, рассчитываю принять вас в своей стране как можно скорее», — цитирует Эрдогана ТАСС. Напомним, лидеры встретились на саммите ШОС в Астане.

Также Эрдоган добавил, что Турции важно обслужить около 7 млн туристов из России.

«Наш искренний подход в этом вопросе сохраняется. Мы продолжим действовать в том же духе, пока российские туристы довольны Турцией», — резюмировал он.