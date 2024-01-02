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Эрдоган заявил, что турецкий экспорт в Россию вырос почти на 17%
Объем турецкого экспорта в Россию в 2023 году вырос на 16,9%. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Интересно, что РФ вошла в топ стран, куда Турция активно наращивает экспорт, пишет РИА «Новости». Также в списке государств по росту объемов турецкого экспорта оказались Саудовская Аравия (+150,4%) и Объединенные Арабские Эмираты (+63,4%).
Эрдоган уточнил, что в общей сложности Турция экспортировала в разные страны товаров на более чем 255 млрд долларов – это исторически рекордный показатель.
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