Эрдоган заявил, что турецкий экспорт в Россию вырос почти на 17%

Объем турецкого экспорта в Россию в 2023 году вырос на 16,9%. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Интересно, что РФ вошла в топ стран, куда Турция активно наращивает экспорт, пишет РИА «Новости». Также в списке государств по росту объемов турецкого экспорта оказались Саудовская Аравия (+150,4%) и Объединенные Арабские Эмираты (+63,4%).

Эрдоган уточнил, что в общей сложности Турция экспортировала в разные страны товаров на более чем 255 млрд долларов – это исторически рекордный показатель.