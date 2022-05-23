Эрдоган заявил, что Турция не стала участвовать в «шоу» с урегулированием на Украине

Турция не стала участвовать в «шоу» с урегулированием ситуации на Украине, а вместо этого предоставила украинским властям серьезную помощь. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета Министров, передает ТАСС.

«Вместо шоу, которые не способствовали урегулированию украинского кризиса, мы приложили самые искренние усилия для прекращения огня и установления мира. Мы оказали Украине серьезную, конкретную и полезную помощь», — подчеркнул Президент Турции.

При этом, по словам Эрдогана, Турция «смело выразила свою позицию России», но вместе с тем продолжает развивать отношения с российской стороной. Ранее эта страна, в отличие от большинства государств Запада, не стала вводить санкции против РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ. Вскоре после начала операции был принят закон, вводящий наказание до 15 лет решения свободы за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.