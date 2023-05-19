Эрдоган заявил, что Турция не присоединится к санкциям Запада против России

Турция не присоединится к ограничительным мерам, введенным странами Запада против России. Об этом заявил действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии в Стамбуле в преддверии второго тура президентских выборов, сообщает РИА Новости.

«Что касается санкций в отношении крупнейшего торгового партнера Турции — России, то они (представители оппозиции — прим. Т-и) сказали, что сделают всё, требуемое Западом. Бай-бай Кемаль, Турция будет делать то, что мы хотим, а не то, что требует Запад. Никогда такого не будет в нашей политике», — заверил Эрдоган.

При этом ранее турецкие СМИ писали, что Президент Турции перед вторым туром выборов главы государства перестанет использовать в отношении своего соперника Кемаля Кылычдароглу прозвище «бай-бай Кемаль». Однако сегодня он вновь употребил это презрительное выражение.

Сам Кылычдароглу в обращении после первого тура выборов призвал поддержать его, чтобы прекратить приток нелегальных мигрантов в Турцию. Оппонента он назвал «фальшивым мировым лидером, который еще вчера был сопредседателем „Большого Ближнего Востока“, а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется» (цитата по ТАСС). Позднее он пообещал выслать из страны всех беженцев.

В первом туре президентских выборов, состоявшемся 14 мая, Эрдоган заручился поддержкой 49,52% избирателей, а Кылычдароглу — 44,88%. Второй тур президентских выборов должен состояться 28 мая.