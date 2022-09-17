Эрдоган заявил, что Турция нацелена на присоединение к ШОС

Турция хотела бы стать членом Шанхайской организации сотрудничества. Об этом после возвращения из Самарканда, где прошел саммит ШОС, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что, как и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находился в Узбекистане в качестве почетного гостя.

«Теперь следующий процесс — это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, конечно, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии, которая будет хозяйкой следующего периода», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Президент Турции отметил, что вступление в ШОС могло бы перевести отношения республики с членами организации на совершенно иной уровень.

ШОС — международная организация, созданная в 2001 году лидерами России, Китая, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Шесть лет спустя к ней присоединились Пакистан и Индия, а 16 сентября этого года полноправным членом ШОС признан Иран. В ближайшее время к организации может присоединиться Беларусь, которая в настоящее время является страной-наблюдателем.