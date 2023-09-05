Эрдоган заявил, что его переговоры с Путиным высоко оценены в мире

Переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, прошедшие накануне в Сочи, получили высокую оценку от мирового сообщества, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Общение получилось всеобъемлющим и продуктивным. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас была всеобъемлющая и очень продуктивная встреча с Путиным в Сочи. Я считаю, что эта встреча была высоко оценена миром, когда обсуждались зерновой коридор и многие гуманитарные темы», — заявил турецкий лидер после заседания Кабмина страны.

Напомним, что накануне лидеры стран обсудили российско-турецкие отношения, зерновую сделку, украинский конфликт и ряд других вопросов.