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Политика 5 сентября 2023 21:19

Эрдоган заявил, что его переговоры с Путиным высоко оценены в мире

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Переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, прошедшие накануне в Сочи, получили высокую оценку от мирового сообщества, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Общение получилось всеобъемлющим и продуктивным. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас была всеобъемлющая и очень продуктивная встреча с Путиным в Сочи. Я считаю, что эта встреча была высоко оценена миром, когда обсуждались зерновой коридор и многие гуманитарные темы», — заявил турецкий лидер после заседания Кабмина страны.

Напомним, что накануне лидеры стран обсудили российско-турецкие отношения, зерновую сделку, украинский конфликт и ряд других вопросов.

#Реджеп Эрдоган #Владимир Путин #переговоры
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