news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
9 июня 2022  22:27

Эрдоган заявил, что будет участвовать в президентских выборах в Турции в следующем году

news_top_970_100

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства, сообщает РИА Новости. 

«Я – кандидат «Альянса народа», выборы будут в июне следующего года» - сказал действующий глава государства, выступая в Измире.

Президентские и парламентские  выборы в Турции пройдут одновременно в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД)  сформировали «Альянс народа». Сам Эрдоган долгое время не комментировал свое участие в выборах. 

 

#Тайип Реджеп Эрдоган #турция #выборы президента
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100