Эрдоган заявил, что будет участвовать в президентских выборах в Турции в следующем году

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

«Я – кандидат «Альянса народа», выборы будут в июне следующего года» - сказал действующий глава государства, выступая в Измире.

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут одновременно в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) сформировали «Альянс народа». Сам Эрдоган долгое время не комментировал свое участие в выборах.