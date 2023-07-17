Эрдоган выступил с заявлением после сообщений Кремля об остановке зерновой сделки

Зерновая сделка «ушла в историю», признал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Несмотря на это, он пообещал вновь обсудить этот вопрос с Президентом России Владимиром Путиным на встрече в августе, выразив надежду, что сделка возобновится.

Выступление Эрдогана транслировали местные телеканалы и публикуют телеграм-каналы. «Несмотря на сделанное сегодня заявление, я считаю, что президент России Путин хочет, чтобы этот гуманитарный коридор продолжался, – сказал он. – Когда мы встретимся с ним в нашей стране в августе, у нас будет возможность обсудить все эти вопросы».

Он добавил, что Турция придает большое значение продолжению действия договоренностей и предпринимает активные дипломатические усилия в этом направлении.

Напомним, сегодня в Кремле заявили о прекращении зерновой сделки, заверив, что это решение не связано с произошедшим сегодня ночью терактом на Крымском мосту. Москва пообещала, что Россия вновь вернется к сделке после того, как будут выполнены ее части договоренностей.

Напомним, речь идет о доступе российских удобрений и продовольствия на мировые рынки.