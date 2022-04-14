Эрдоган в ближайшее время намерен провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Турецкий Президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ближайшие дни провести телефонные переговоры с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наш господин президент продолжит в ближайшие дни переговоры с лидерами, мы, в свою очередь, держим постоянную телефонную связь с нашими российскими и украинскими коллегами», — рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

По его словам, атмосфера на российско-украинских переговорах поменялась, хотя турецкая сторона продолжает дипломатические усилия для организации встречи лидеров и достижения устойчивого прекращения огня.

«Если в ближайшие дни военные действия обострятся, достижение соглашения о прекращении огня будет сложным», — отметил Чавушоглу.

Очередной очный раунд переговоров делегаций России и Украины прошел в Стамбуле 29 марта.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.