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Турция выступает за заключение мира между Россией и Украиной – заявление Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, что Анкара выступает за заключение мира между Россией и Украиной. По его мнению, в таком случае не будет проигравших.
«В войне нет победителей, как и при заключении мира нет проигравших. Мы хотим возродить надежду на мир в нашем регионе. Мы выступаем за установление справедливого мира на Украине», – цитирует его ТАСС.
Кроме того, он сообщил о готовности Турции стать посредником в урегулировании конфликта.
«Как Стамбул стал центром для зернового коридора, так и мы всегда готовы быть посредником в таких шагах. <...>. Но пока такое предложение нам не поступало», — констатировал он.
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