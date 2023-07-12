Турция выступает за заключение мира между Россией и Украиной – заявление Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, что Анкара выступает за заключение мира между Россией и Украиной. По его мнению, в таком случае не будет проигравших.

«В войне нет победителей, как и при заключении мира нет проигравших. Мы хотим возродить надежду на мир в нашем регионе. Мы выступаем за установление справедливого мира на Украине», – цитирует его ТАСС.

Кроме того, он сообщил о готовности Турции стать посредником в урегулировании конфликта.

«Как Стамбул стал центром для зернового коридора, так и мы всегда готовы быть посредником в таких шагах. <...>. Но пока такое предложение нам не поступало», — констатировал он.