Эрдоган: Турция не может отказаться от российского газа

Турция не может позволить себе отказаться от импорта российского газа и разорвать отношения с Россией, заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью.

«Это для нас стратегический вопрос, стратегические отношения. Мы не можем отказаться от них, разорвать их», — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Он также напомнил, что у Анкары есть ряд соглашений и с Москвой, и с Киевом. К примеру, Россия и Турция совместно реализуют проект АЭС «Аккую», который планируется завершить в следующем году. Эрдоган отметил, что этот источник энергии очень важен для турецкого государства.

«Продолжаю телефонную дипломатию как с Путиным, так и с Зеленским. Отправил своего спецпредставителя и в Москву, и в Киев. Мы продолжим нашу политику, новая мировая война никому не выгодна», — подчеркнул он, добавив, что не собирается разрывать отношения ни с российским, ни с украинским лидером.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине.

Ранее Эрдоган уже заявлял о том, что конфликт с Россией невыгоден для Турции, так как российские поставки на 45% обеспечивают страну газом, на 17% — нефтью и на целых 70% — пшеницей. Кроме того, важную роль в экономике страны играет и большой поток туристов из РФ.