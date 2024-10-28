Эрдоган: Развитие отношений Турции с БРИКС будет отвечать ее интересам

Турция продолжит развивать сотрудничество с БРИКС в направлении, основанном на ее интересах. Об этом после заседания Кабмина в Анкаре заявил Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что взаимодействие в рамках БРИКС не является альтернативой отношениям Турции с другими объединениями, в том числе с НАТО либо Евросоюзом.

«Мы верим, что всестороннее развитие отношений Турции с БРИКС будет отвечать ее интересам», — отметил он во время трансляции TRT Haber.

Турецкий лидер напомнил, что недавно принимал участие в саммите БРИКС в Казани. Визит в РФ прошел по приглашению Президента Владимира Путина. Во время расширенного заседания, по словам Эрдогана, он разъяснил собеседникам позицию своей страны по ряду вопросов. Также состоялся ряд встреч с лидерами государств.

«Считаю, что у нас есть серьезный потенциал для сотрудничества со странами на платформе БРИКС», — резюмировал Президент Турции.

Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. Участие в международном событии приняли представители более 30 государств, причем 22 из них были представлены на самом высоком уровне.