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Эрдоган: Развитие отношений Турции с БРИКС будет отвечать ее интересам
Турция продолжит развивать сотрудничество с БРИКС в направлении, основанном на ее интересах. Об этом после заседания Кабмина в Анкаре заявил Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Он подчеркнул, что взаимодействие в рамках БРИКС не является альтернативой отношениям Турции с другими объединениями, в том числе с НАТО либо Евросоюзом.
«Мы верим, что всестороннее развитие отношений Турции с БРИКС будет отвечать ее интересам», — отметил он во время трансляции TRT Haber.
Турецкий лидер напомнил, что недавно принимал участие в саммите БРИКС в Казани. Визит в РФ прошел по приглашению Президента Владимира Путина. Во время расширенного заседания, по словам Эрдогана, он разъяснил собеседникам позицию своей страны по ряду вопросов. Также состоялся ряд встреч с лидерами государств.
«Считаю, что у нас есть серьезный потенциал для сотрудничества со странами на платформе БРИКС», — резюмировал Президент Турции.
Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. Участие в международном событии приняли представители более 30 государств, причем 22 из них были представлены на самом высоком уровне.
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