Эрдоган призвал создать независимую Палестину в границах 1967 года

Для установления мира на Ближнем Востоке необходимо провозгласить создание независимой Палестины в границах 1967 года. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы должны продолжать наши усилия по достижению решения о двух государствах», – приводит слова турецкого лидера TRT Haber.

Он добавил, что на мировом сообществе лежит ответственность за установление и поддержание мира в секторе Газа.

Палестина в границах 1967 года включала Западный берег реки Иордан, сектор Газа, а также Восточный Иерусалим.