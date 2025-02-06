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Политика 6 февраля 2025 00:01

Эрдоган призвал создать независимую Палестину в границах 1967 года

Для установления мира на Ближнем Востоке необходимо провозгласить создание независимой Палестины в границах 1967 года. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы должны продолжать наши усилия по достижению решения о двух государствах», – приводит слова турецкого лидера TRT Haber.

Он добавил, что на мировом сообществе лежит ответственность за установление и поддержание мира в секторе Газа.

Палестина в границах 1967 года включала Западный берег реки Иордан, сектор Газа, а также Восточный Иерусалим.

#Реджеп Эрдоган #Палестина #Турция
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