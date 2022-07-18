Эрдоган пригрозил замедлить присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь пригрозил приостановить вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если государства откажутся от заранее обговоренных условий.

«Еще раз повторяю, что в случае невыполнения наших требований, процесс будет заторможен. Мы видим, что особенно Швеция не показывает должной реакции», – цитирует его РИА Новости.

Турция заключила со Швецией и Финляндией меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении этих стран к альянсу. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также условились обмениваться информацией и заключить соглашение по экстрадиции.

До подписания меморандума Турция выступила категорически против идеи присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, объясняя это тем, что эти страны открыто поддерживают РПК.