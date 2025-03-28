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Политика 28 марта 2025 12:49

Эрдоган предложил Турцию как площадку для мирных переговоров по Украине

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Президент России Владимир Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Эрдоган выразил готовность Анкары содействовать мирному урегулированию, сообщает РИА Новости.

Эрдоган подчеркнул, что сотрудничество между Турцией и Россией играет ключевую роль в решении региональных проблем. Он также отметил, что Анкара внимательно следит за процессами, направленными на прекращение конфликта, и готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров, для достижения справедливого и долгосрочного мира.

#турция и россия #телефонные переговоры #Владимир Путин #Реджеп Эрдоган
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