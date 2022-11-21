Эрдоган предложил бесплатно поставлять муку в бедные страны — но из российского зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов обеспечить бесплатные поставки муки в нуждающиеся страны. Однако производить ее он намерен из российского зерна, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что Президент РФ Владимир Путин ранее предложил бесплатно поставлять российское зерно нуждающимся.

«Господин [Президент России Владимир] Путин сделал мне следующее предложение: „Давайте мы бесплатно отправим это зерно в слаборазвитые, то есть бедные страны“. На самом деле, мы так спланировали, что можем получать пшеницу, перерабатывать ее в муку в Турции, а затем отправлять ее в эти слаборазвитые страны», – заявил Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, это могло бы «существенно облегчить жизнь» нуждающихся.