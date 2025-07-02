Эрдоган поблагодарил Рустама Минниханова за развитие сотрудничества с исламскими странами

Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом в рамках визита в Анкару. Эрдоган выразил признательность Раису Татарстана, поблагодарив его за усилия по укреплению сотрудничества России со странами исламского мира. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

Как отмечается, в то время как Минниханов проводил переговоры с министрами, турецкому лидеру доложили о его пребывании в столице. Эрдоган лично пригласил Рустама Минниханова на встречу.

Президент Турции с теплотой вспомнил свою поездку в Казань на саммит БРИКС и выразил признательность Минниханову. Он подчеркнул, что с уважением следит за этой работой и высоко ценит вклад Татарстана.

«С большим уважением наблюдаю и хочу отметить Ваши усилия и вклад в развитие отношений России со странами исламского мира», – заявил Эрдоган.

Эрдоган также отметил, что более 25% всех турецких инвестиций в Россию приходятся на Татарстан. В ответ Рустам Минниханов выразил признательность турецкому лидеру за личное внимание к укреплению межрегионального сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы увеличения взаимной торговли, которая на сегодняшний день составляет около 5,3 миллиарда долларов. Президент Турции также выразил надежду на продолжение поддержки со стороны Минниханова в реализации совместных проектов между Татарстаном и Турцией.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой