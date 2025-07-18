Эрдоган призвал Путина возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

В рамках диалога турецкий лидер подчеркнул значимость проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной.

По информации канцелярии президента Турции, Эрдоган отметил, что Анкара готова вновь принять переговоры в Стамбуле, как только будут согласованы подходящие для обеих сторон даты.