Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в борьбе с лесными пожарами, бушевавшими в стране в этом году. Об этом он заявил на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Спасибо большое за вклад, который вы оказали в этом плане, в плане помощи, и поддержали в борьбе с пожарами. От имени народа и от имени моей страны благодарю вас», — отметил турецкий лидер.

Он напомнил, что в борьбе с пожарами погибли как турецкие, так и российские пожарные. «Хочу еще раз здесь выразить соболезнования. Друг познается в беде», — подчеркнул Эрдоган.

Борт Бе-200, на борту которого находились российские и турецкие специалисты, разбился 14 августа. При крушении никто из них не выжил. Президент России посмертно наградил военных орденом Мужества.