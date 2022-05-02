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Политика
2 мая 2022  11:18

Эрдоган планирует продолжить переговоры с Путиным на этой неделе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на этой неделе проведет телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на турецкого лидера сообщает РИА Новости.

«На этой неделе планирую переговоры с господином Путиным», — поделился он.

Эрдоган также выразил надежду, что именно Турция — Анкара или Стамбул — станет площадкой для конкретных шагов по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее президенты Турции и России провели телефонный разговор 26 апреля. Они обсудили обстановку в Мариуполе, а также затронули усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасности мирных жителей.

#Реджеп Эрдоган #Владимир Путин #переговоры
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