Эрдоган планирует продолжить переговоры с Путиным на этой неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на этой неделе проведет телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на турецкого лидера сообщает РИА Новости.

«На этой неделе планирую переговоры с господином Путиным», — поделился он.

Эрдоган также выразил надежду, что именно Турция — Анкара или Стамбул — станет площадкой для конкретных шагов по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее президенты Турции и России провели телефонный разговор 26 апреля. Они обсудили обстановку в Мариуполе, а также затронули усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасности мирных жителей.