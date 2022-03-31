news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
31 марта 2022  15:56

Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Зеленским возможность организации их встречи

news_top_970_100

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Во время разговоров он хочет поднять вопрос организации возможной встречи лидеров РФ и Украины, сообщает ТАСС.

«Я настроен решительно провести переговоры с Путиным и Зеленским. Я им скажу, что наша цель сейчас — организовать их встречу как можно скорее. Надеюсь, что мы сможем согласовать дату встречи Путина и Зеленского, мы готовы ее организовать», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что Турция готова стать одной из стран — гарантов безопасности Украины, однако прежде необходимо детально изучить данное предложение.

Напомним, во вторник, 29 марта, в Стамбуле состоялся очередной этап российско-украинских переговоров.

#спецоперация на Украине #Реджеп Эрдоган #Владимир Путин #Владимир Зеленский #переговоры
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное