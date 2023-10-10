Эрдоган планирует обсудить c Путиным палестино-израильское обострение

По заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным обострение палестино-израильского конфликта сегодня, 10 октября.

«Пока мы будем медлить, наш регион не сможет вырваться из водоворота крови и слез», — заявил Эрдоган на брифинге с канцлером Австрии.