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Эрдоган планирует обсудить c Путиным палестино-израильское обострение
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По заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным обострение палестино-израильского конфликта сегодня, 10 октября.
«Пока мы будем медлить, наш регион не сможет вырваться из водоворота крови и слез», — заявил Эрдоган на брифинге с канцлером Австрии.
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