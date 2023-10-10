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Руc Тат
Политика 10 октября 2023 19:22

Эрдоган планирует обсудить c Путиным палестино-израильское обострение

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По заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным обострение палестино-израильского конфликта сегодня, 10 октября.

«Пока мы будем медлить, наш регион не сможет вырваться из водоворота крови и слез», — заявил Эрдоган на брифинге с канцлером Австрии.

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