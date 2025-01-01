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Эрдоган ответил жительнице Турции по поводу своего старения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все люди стареют. Так он ответил женщине, которая заметила старение турецкого лидера, пишет РИА «Новости».
Напомним, 31 декабря Эрдоган встретился с жителями «социального городка» в Арнавуткёе. Во время общения президента с постояльцами, одна пожилая женщина сказала, что турецкий лидер постарел. Интересно, что она сперва даже не узнала Эрдогана, а, поняв, кто перед ней, выдала: «О! Но он постарел».
Эрдоган не стал отрицать «очевидного».
«Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем», - согласился он.
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