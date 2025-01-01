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Политика 1 января 2025 19:03

Эрдоган ответил жительнице Турции по поводу своего старения

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все люди стареют. Так он ответил женщине, которая заметила старение турецкого лидера, пишет РИА «Новости».

Напомним, 31 декабря Эрдоган встретился с жителями «социального городка» в Арнавуткёе. Во время общения президента с постояльцами, одна пожилая женщина сказала, что турецкий лидер постарел. Интересно, что она сперва даже не узнала Эрдогана, а, поняв, кто перед ней, выдала: «О! Но он постарел».

Эрдоган не стал отрицать «очевидного».

«Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем», - согласился он.

#Реджеп Эрдоган
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