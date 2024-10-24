Эрдоган отметил вклад БРИКС в построение нового, справедливого мироустройства

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» начал свое выступление с благодарности всем, кто выразил соболезнования в связи с «подлым террористическим нападением, которое произошло вчера» в Анкаре.

«Это нападение лишь усилит нашу решительность в борьбе с терроризмом», - сказал он.

Реджеп Тайип Эрдоган заметил, что современный мир сталкивается с огромным количеством вызовов - в сфере безопасности, в том числе с терроризмом, изменениями климата, нехваткой продовольствия.

«БРИКС, который позволяет нам координировать позиции по этим вопросам, приобретает особое значение в этот период. Финансовая система, которая образовалась после Второй мировой войны, требует изменений. Необходимо вырабатывать более комплексный, сбалансированный подход», - отметил он.

По словам Президента Турции, нужно искать решения проблем, «используя коллективный разум». В этой связи БРИКС предоставляет «несравнимый вклад в построение нового, справедливого, глобального мироустройства.