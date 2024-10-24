Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эрдоган отметил вклад БРИКС в построение нового, справедливого мироустройства
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» начал свое выступление с благодарности всем, кто выразил соболезнования в связи с «подлым террористическим нападением, которое произошло вчера» в Анкаре.
«Это нападение лишь усилит нашу решительность в борьбе с терроризмом», - сказал он.
Реджеп Тайип Эрдоган заметил, что современный мир сталкивается с огромным количеством вызовов - в сфере безопасности, в том числе с терроризмом, изменениями климата, нехваткой продовольствия.
«БРИКС, который позволяет нам координировать позиции по этим вопросам, приобретает особое значение в этот период. Финансовая система, которая образовалась после Второй мировой войны, требует изменений. Необходимо вырабатывать более комплексный, сбалансированный подход», - отметил он.
По словам Президента Турции, нужно искать решения проблем, «используя коллективный разум». В этой связи БРИКС предоставляет «несравнимый вклад в построение нового, справедливого, глобального мироустройства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»