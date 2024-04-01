Эрдоган объявил о поражении своей партии на муниципальных выборах в Турции

Впервые за 20 лет турецкая основная оппозиционная Народно-республиканская партия обошла правящую Партию справедливости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что ПСР не удалось добиться намеченных результатов, сообщает ТАСС.

Выборы состоялись накануне, 31 марта.

«Итоги будут проанализированы, мы сделаем это самокритично и объективно», — пообещал глава государства.

По его словам, выборы прошли демократично, а их результат продемонстрировал волю народа и стал своеобразным посланием властям. В будущем ПСР проведет работу над ошибками, добавил Эрдоган.

Согласно неофициальным данным, приведенным TRT, по итогам подсчета около 95% протоколов НРП набрала 37,3%, ПСР — 35,7%.