Эрдоган обсудит с Трампом ситуацию на Украине и в Палестине 5 января

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, которые запланированы на вечер 5 января. Об этом сообщают «Известия».

Ключевыми темами беседы станут урегулирование российско-украинского конфликта и текущая ситуация в Палестине. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжает поддерживать активный диалог со всеми сторонами процесса, включая Президента России Владимира Путина, главу киевского режима Владимира Зеленского и руководителей европейских государств.

Кроме того, Эрдоган подтвердил участие Турции в предстоящей встрече так называемой коалиции желающих по украинскому вопросу. Республику на этом мероприятии будет представлять министр иностранных дел Хакан Фидан.