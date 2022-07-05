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Политика
5 июля 2022  21:56

Эрдоган обсудит с Путиным и Зеленским создание коридора для вывоза украинского зерна

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В течение ближайших семи—десяти дней Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен поочередно провести переговоры с коллегами из России и Украины. Вместе с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским он планирует решить зерновую проблему, создав коридор для вывоза продукции из украинских портов, сообщают «Известия».

«Коридор в Черном море — это очень важный вопрос, в котором подходы [президентов России и Украины Владимира] Путина и [Владимира] Зеленского очень важны», — заявил Эрдоган после переговоров с Премьером Италии Марио Драги.

Он рассчитывает, что к переговорам присоединится и генсек ООН Антониу Гутерриш.

#Реджеп Эрдоган #Владимир Путин #Владимир Зеленский #переговоры
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