Эрдоган обсудил с Зеленским российско-украинские переговоры

В телефонном разговоре Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждались переговоры между Москвой и Киевом.

По сообщению канцелярии турецкого президента, Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, обсуждались последние события (на Украине — прим. Т-и) и переговорный процесс.

Реджеп Тайип Эрдоган не в первый раз высказал готовность оказать всю необходимую поддержку переговорному процессу и выступить гарантом безопасности Украины. Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости эвакуации мирных жителей и раненных из Мариуполя.

Ранее Президент РФ Владимир Путин рассказал об открываемых ежедневно российской стороной «гуманитарных коридорах». Министерство обороны России также заявляло, что не раз объявлялся режим тишины, прекращались полностью все боевые действия. Однако на данный момент с территории завода «Азовсталь» никто не выходит.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Она была вызвана необходимостью защитить мирных жителей республик Донбасса от восьмилетнего геноцида и обстрелов.