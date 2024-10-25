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Эрдоган обсудил с Путиным обмен пленными с Украиной и зерновой коридор
Во время переговоров в Казани Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным обмен пленными с Украиной, возможность возобновления действия зернового коридора и разминирование Черного моря. Об агентству Anadolu рассказал сам турецкий лидер.
«В настоящее время мы внимательно следим за шагами по обмену пленными и продолжим делать все возможное для решения имеющихся проблем дипломатическим путем», — подчеркнул Эрдоган.
Президент Турции выступил за скорейшее начало переговоров между Россией и Украиной. Анкара планирует «подготовить почву» для того, чтобы диалог имел положительные результаты.
Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине 23-24 октября находился в Казани, где принял участие в саммите БРИКС.
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