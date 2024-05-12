Эрдоган: Нетаньяху своими действиями в секторе Газа заставил бы Гитлера завидовать

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими действиями в Газе «заставил бы Адольфа Гитлера завидовать», заявил турецкий Президент Реджеп Тайип Эрдоган. Такую резкую оценку он дал в интервью Kathimerini, письменно отвечая на заданные газетой вопросы перед визитом Премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Анкару.

«Нетаньяху достиг такого уровня применения методов геноцида в Газе, что заставил бы Гитлера позавидовать, — сказал Эрдоган. — Речь об Израиле, который целится в машины скорой помощи, наносит удары по пунктам раздачи продовольствия и бомбит конвои с гуманитарной помощью, в Газе нарушается право людей на жизнь».

Он подчеркнул, что Израиль «продолжает безрассудно нарушать резолюции Организации Объединенных Наций, международное право и права человека» не только в секторе Газа, но и на всей территории Палестины.

Мицотакис посетит Анкару 13 мая с ответным визитом после поездки Эрдогана в Афины в декабре прошлого года. Во время переговоров стороны обсудят пути решения имеющихся между двумя странами вопросов в области морских границ, ситуацию вокруг Кипра, торгово-экономические отношения. Президент Турции намерен подробно остановиться на ситуации на Ближнем Востоке и обсудить другие зоны конфликтов в регионе, передает ТАСС.