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Эрдоган назвал Турцию единственной страной, которая делает все для мира на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет все возможные меры для возобновления зерновой сделки и урегулирования ситуации на Украине. Выступление турецкого лидера по итогам заседания Кабмина транслировал канал TRT.
Эрдоган заявил, что Турция остается «единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине», и продолжит работу в этом направлении.
«Мы будем прилагать усилия для возобновления в справедливых условиях зернового коридора, который будет отвечать ожиданиям всех сторон, так как мы верим, что более справедливый мир возможен», — добавил он.
В заключение Эрдоган вновь выразил надежду на встречу с Президентом России Владимиром Путиным. По его словам, она может пройти уже в сентябре. Для подготовки к мероприятию в Москву в ближайшие дни может прибыть министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
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