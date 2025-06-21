Эрдоган назвал Израиль самым большим противником мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле резко раскритиковал действия Израиля, назвав его главным препятствием для мира в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, израильские атаки в секторе Газа, Ливане, Йемене, Сирии и теперь в Иране можно назвать бандитизмом.

«Атаки, совершенные Израилем в секторе Газа, Ливане, Йемене, Сирии и совсем недавно в Иране, являются бандитизмом. Администрация [Биньямина] Нетаньяху нападением на Иран показала, что является самым большим противником мира», — подчеркнул турецкий лидер.

«Примечательно, что атаки произошли в то время, когда переговоры по ядерной программе Ирана активизировались», — обратил внимание Эрдоган.