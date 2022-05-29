Эрдоган намерен в понедельник поговорить с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в понедельник проведет телефонные переговоры со своими коллегами из России и с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«В понедельник у меня будут телефонные звонки с президентами как России, так и Украины. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», — отметил он.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что в понедельник у Владимира Путина запланирован телефонный разговор с Эрдоганом.