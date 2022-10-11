СМИ: Эрдоган может встретиться с Путиным 12 октября на саммите в Астане

На полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который пройдет в Астане 12 октября, могут состояться переговоры турецкого и российского президентов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В среду в Астане на полях регионального саммита в столице Казахстана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным», — передает агентство AFP.

Ранее турецкий лидер отметил, что рассчитывает на очные переговоры с Путиным в ближайшие дни.

На этой неделе Президент РФ отправляется в Азию. В ходе рабочей поездки глава российского государства планирует провести серию двусторонних встреч.